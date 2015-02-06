В Москве экстренно сел лайнер из СургутаСегодня в 08:39
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После сигнала о неисправности шасси.
Вечером 21 декабря в московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку пассажирский самолет из Сургута. На борту сработал датчик неисправности шасси. В салоне находилось 113 пассажиров.
Лайнер пролетел над взлетно-посадочной полосой на низкой высоте, чтобы наземные службы визуально определили, выпущено ли шасси.
Как пишут федеральные СМИ, самолет благополучно приземлился: неисправным оказался сам датчик, что нередко случается в холода. В Сургуте, откуда вылетел лайнер, столбик термометра упал ниже минус 50, передает "Уралинформбюро".
Следует напомнить, что накануне ночью в екатеринбургском аэропорту Кольцово за пределы ВПП выкатился Boeing 767 авиакомпании Azur Air. Работа воздушной гавани была парализована с 1.00 до 4.30. Пассажиры аварийного лайнера смогли отправиться на отдых ближе к полудню. Причем 9 из них после авиаинцидента не явились на рейс.
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