В Иркутске начали умирать от водкиСегодня в 13:20
- Текст
Вслед за "Боярышником" .
В Иркутске зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактным алкоголем после введения в регионе режима ЧС.
Жертвой оказалась жительница Ленинского района. Она скончалась дома после употребления водки "Белая береза". Напиток этой марки был обнаружен вместе с "Боярышником" в подпольном цехе в Иркутске, сообщила начальник городского департамента здравоохранения Наталья Тарабан.
Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске случилось в минувшие выходные. Число погибших на 22 декабря 2016 года достигло 63. 37 человек находятся в больнице, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 19:40
В Екатеринбурге жители Сортировки остались без отопления
В 30-градусный мороз.Сегодня в 19:31
ФСБ устроила допрос вице-премьеру Пермского края
Олегу Демченко.Сегодня в 19:20
Свердловчане забили знакомого поленом
До смерти.Сегодня в 19:05
Екатеринбурженка скончалась в здании "Почты России"
На Бебеля.Сегодня в 18:53
Артемовский ГО возглавил Андрей Самочернов
Вариантов было немного.Сегодня в 18:51
В Екатеринбурге молодую мать поймали на занятии проституцией
Женщине не хватало средств на содержание ребенка.Сегодня в 18:41
Морозы задержали десятки самолетов в Югре и на Ямале
Столбики термометров опустились ниже 40 градусов.Сегодня в 18:38
Старейшее предприятие Югры выгонит на улицу более 700 человек
Они пополнят армию безработных.Сегодня в 18:37
Пьяный челябинец 3 часа держал в заложниках врачей
Требуя госпитализировать сына.Сегодня в 18:36
ЕВРАЗ и работники КГОКа подписали коллективный договор
На 2017 год.Сегодня в 18:31
Кольцово отправит больше 1000 новогодних рейсов
На 20% больше, чем в прошлом году.Сегодня в 18:30
Суд вынес приговор полицейским чинам Зауралья
Андрею Алешкину и Максиму Шевелеву.Сегодня в 18:27
Голодовка в общежитиях Челябинска грозит смертями
Дубровский не реагирует.Сегодня в 18:21
Челябинец выпросил у 12-летней девочки интимные фото
Его задержали.Сегодня в 18:19
Песков благословил Навального на президентские выборы
Наравне со всеми.
-
Сегодня в 13:24
В Екатеринбурге накрыли подпольный алкоцех
Изъяв 11 тысяч бутылок.19 декабря в 18:54
В Иркутске нашли цех по производству смертоносного "Боярышника"
Задержаны 7 человек.24 июня в 11:07
"Боярышник" и "Пустырник" поставят на алкогольный учет
В ЕГАИС.19 декабря в 15:55
Медведев послал Колокольцева за "Боярышником"
Чтобы духу его в продаже не было.19 декабря в 15:04
Иркутян погубил "Боярышник" с метанолом
Вместо этилового спирта.08 ноября в 17:46
В Екатеринбург едет создатель автоматов с "фунфыриками"
Он примет участие в круглом столе.28 октября в 12:03
Тавдинцев травят алкоголем с ацетоном
Возбуждено 9 уголовных дел.17 октября в 14:14
Из Новоуральска "выкурили" автоматы с боярышником
Пришлось прислушаться к полиции.22 июля в 10:06
Алкоголикам прочат рак гортани и печени
Ученые доказали прямую связь.20 июля в 11:45
Депутаты "сватают" алкопром государству
В очередной раз.
Ещё в сюжете «Смертельный "Боярышник"»
Главные новости
- Сегодня в 18:18По примеру Куйвашева: губернатор Прикамья распускает правительство
- Сегодня в 17:53Екатеринбуржец сознался в убийстве Кристины Яновой
- Сегодня в 17:52Серов спокоен. До первой свиньи
- Сегодня в 17:15Зарезавший жену и дочь екатеринбургский чекист должен выйти из СИЗО
- Сегодня в 16:11Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Аналитика
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?
Встаньте, дети, в хоровод! В детсадах нет места
Екатеринбург не решил задачу Путина.
Прокуратуре невдомек
Что исполнил Куйвашев