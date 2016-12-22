Вслед за "Боярышником" .

В Иркутске зафиксирован первый случай смертельного отравления контрафактным алкоголем после введения в регионе режима ЧС.

Жертвой оказалась жительница Ленинского района. Она скончалась дома после употребления водки "Белая береза". Напиток этой марки был обнаружен вместе с "Боярышником" в подпольном цехе в Иркутске, сообщила начальник городского департамента здравоохранения Наталья Тарабан.

Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске случилось в минувшие выходные. Число погибших на 22 декабря 2016 года достигло 63. 37 человек находятся в больнице, передает "Уралинформбюро".