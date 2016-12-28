В котором погиб его коллега.

Днем 27 декабря 2016 года на трассе Курган - Утяк столкнулись полицейская "Лада Гранта" и "Газель".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Зауралью, сотрудники курганской полиции проверяли места торговли алкоголем. Для опроса свидетеля по административному делу было решено доставить его в отдел полиции №1.

На подъезде к станции Утяк полицейский за рулем "Лады" потерял управление и врезался в "Газель". Ехавший с ним инспектор по исполнению административного законодательства ОП №1 Кургана скончался в больнице. Госпитализированы еще два пассажира патрульного автомобиля. Водителю "Газели" назначили амбулаторное лечение.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в отношении водителя "Лады" возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).