Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Его ищут второй день.

В Екатеринбурге второй день разыскивают 10-летнего Ивана Юрченко. Около полудня 10 января 2017 года мальчик ушел из Центра социальной помощи семье и детям "Отрада" на Байкальской, 37а и до сих пор не вернулся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Рост Ивана - 155 сантиметров, мальчик среднего телосложения, волосы черные короткие. Он был одет в черные куртку и брюки.

Любую информацию о местонахождении Ивана просят сообщать по телефонам: (343) 356-42-06, 252-02-02, 8-922-614-87-46 (служба по делам несовершеннолетних) или 02.