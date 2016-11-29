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В Тюмени ищут загадочно исчезнувшую молодую мать13 января в 16:43

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Она пропала 3 дня назад.

В Тюмени ищут 24-летнюю Алену Червонную. Последний раз женщину видели вечером 10 января 2017 года, с тех пор связь с ней потеряна.

В тот вечер Алена позвонила матери и сообщила, что находится на остановке "Улица Максима Горького" и скоро будет дома. Спустя некоторое время ее телефон оказался выключен.

В день исчезновения женщина была одета в черную пуховую куртку, джинсы, белую вязаную шапку с рыжим помпоном. Дома Алену ждет двухлетний сын.

Родственники разместили информацию о молодой матери в соцсети "ВКонтакте". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской полиции, пока заявления о пропаже женщины не поступало.

Следует напомнить, что в Нижнем Тагиле 9 января при загадочных обстоятельствах пропала 28-летняя мать двоих детей. Она вышла утром прогреть машину, с тех пор ее не видели. Около авто обнаружили капли крови. 11 января было возбуждено уголовное дело об убийстве, в тот же день задержали подозреваемого - бывшего мужа женщины. Он во всем сознался и показал, где спрятал труп.

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