В Тюмени ищут загадочно исчезнувшую молодую мать13 января в 16:43
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Она пропала 3 дня назад.
В Тюмени ищут 24-летнюю Алену Червонную. Последний раз женщину видели вечером 10 января 2017 года, с тех пор связь с ней потеряна.
В тот вечер Алена позвонила матери и сообщила, что находится на остановке "Улица Максима Горького" и скоро будет дома. Спустя некоторое время ее телефон оказался выключен.
В день исчезновения женщина была одета в черную пуховую куртку, джинсы, белую вязаную шапку с рыжим помпоном. Дома Алену ждет двухлетний сын.
Родственники разместили информацию о молодой матери в соцсети "ВКонтакте". Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской полиции, пока заявления о пропаже женщины не поступало.
Следует напомнить, что в Нижнем Тагиле 9 января при загадочных обстоятельствах пропала 28-летняя мать двоих детей. Она вышла утром прогреть машину, с тех пор ее не видели. Около авто обнаружили капли крови. 11 января было возбуждено уголовное дело об убийстве, в тот же день задержали подозреваемого - бывшего мужа женщины. Он во всем сознался и показал, где спрятал труп.
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