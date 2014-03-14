Поиски малайзийского Boeing 777 прекращены17 января в 15:16
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Они оказались безрезультатны.
Операция по подводному поиску малайзийского Boeing 777, пропавшего в марте 2014 года, официально приостановлена. Об этом гласит сообщение Координационного центра поисков (JACC), в состав которого входят представители Австралии, Китая и Малайзии.
"Несмотря на все усилия, используя наилучшие научные достижения, новейшие технологии, а также моделирование и советы высококвалифицированных специалистов, мы, к сожалению, не были в состоянии определить местонахождение воздушного судна", - отмечается в заявлении.
17 января предполагаемую зону крушения в южной части Индийского океана покинуло последнее поисковое судно. За месяцы операции была обследована территория в 120 тысяч квадратных километров, передает "Уралинформбюро".
В JACC подчеркивают, что решение о приостановке поиска лайнера было принято "не без грусти", однако оно соответствует договоренности министров трех стран. В июле 2016 года они согласились прекратить операцию, если не появится новых данных о пропавшем самолете.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном в ночь на 8 марта. По версии экспертов, воздушное судно отклонилось от курса, после чего потерпело крушение. На его борту находились 239 человек.
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