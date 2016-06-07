У второго - переломы и ожоги.

Врачи екатеринбургской ГКБ №23 ампутируют ногу одному из рабочих, пострадавших при взрыве на стройке "Ленты". В данный момент мужчина в операционной. Второй пострадавший рабочий также в тяжелом состоянии, у него несколько переломов и ожоги, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Взрыв прогремел утром 18 января 2017 года на стройке магазина "Лента" на Машиностроителей, 6. По информации пресс-группы городского УМВД, взорвался газовый баллон. На месте происшествия работают следователи. Они опрашивают свидетелей и представителей строительной компании.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге на стройке "Ленты" прогремел взрыв