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Число жертв ДТП в Югре выросло до 5Сегодня в 11:52

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43-летний пассажир умер в больнице.

Количество погибших в страшном ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск возросло до пяти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО. В больнице скончался 43-летний пассажир Toyota Rav4.

22 января 2017 года на 864 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись Toyota и Mitsubishi Lancer. Внедорожник под управлением 50-летнего водителя в метель вынесло на встречную полосу. Изначально сообщалось о четверых погибших из Mitsubishi и пятерых пострадавших из Toyota.

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