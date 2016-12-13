43-летний пассажир умер в больнице.

Количество погибших в страшном ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск возросло до пяти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО. В больнице скончался 43-летний пассажир Toyota Rav4.

22 января 2017 года на 864 километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск столкнулись Toyota и Mitsubishi Lancer. Внедорожник под управлением 50-летнего водителя в метель вынесло на встречную полосу. Изначально сообщалось о четверых погибших из Mitsubishi и пятерых пострадавших из Toyota.

Новости по теме:

В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погибли 4 человека