На нее упал квадрокоптер.

Екатеринбурженка чуть не осталась без пальца из-за квадрокоптера, который запустили в кинотеатре "Титаник синема", расположенном в ТРЦ "Гринвич".

Травму она получила вечером 25 января 2017 года на мероприятии в рамках премьеры фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Организаторы проводили конкурсы, а призы гостям доставляли с помощью четырехлопастного дрона. В какой-то момент квадрокоптер начал падать, женщина отмахнулась от него рукой.

"Рука правая. Теперь я не могу ухаживать за годовалой дочерью, заниматься хозяйством, водить машину. И придется учиться держать микрофон на работе (пострадавшая – певица, прим.ред.) левой рукой, потому что на этой останутся шрамы", - написала екатеринбурженка в жалобе организатору мероприятия - провайдеру "Дом.ru".

В компании о возможных компенсациях пока молчат. "Никаких обещаний они не давали, ночью написали о том, что проведут расследование и свяжутся. Пока тишина. Если загладят вину в полном объеме, не вижу смысла идти по инстанциям - они свой урок выучат сполна. Если спустят на тормозах - пойду войной", - сообщила пострадавшая "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в ноябре 2016 года квадрокоптер едва не оставил без света 150 000 екатеринбуржцев. После неудачного запуска дрон повис на проводах ЛЭП. Чтобы достать его, энергетикам пришлось развернуть целую спецоперацию.

Ранее по теме:

Екатеринбуржец поплатится за повисший на ЛЭП квадрокоптер

Энергетики развернут спецоперацию по спасению екатеринбуржцев от квадрокоптера