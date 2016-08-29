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Екатеринбурженка едва не лишилась пальца на премьере БондарчукаСегодня в 14:05

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На нее упал квадрокоптер.

Екатеринбурженка чуть не осталась без пальца из-за квадрокоптера, который запустили в кинотеатре "Титаник синема", расположенном в ТРЦ "Гринвич".

Травму она получила вечером 25 января 2017 года на мероприятии в рамках премьеры фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Организаторы проводили конкурсы, а призы гостям доставляли с помощью четырехлопастного дрона. В какой-то момент квадрокоптер начал падать, женщина отмахнулась от него рукой.

"Рука правая. Теперь я не могу ухаживать за годовалой дочерью, заниматься хозяйством, водить машину. И придется учиться держать микрофон на работе (пострадавшая – певица, прим.ред.) левой рукой, потому что на этой останутся шрамы", - написала екатеринбурженка в жалобе организатору мероприятия - провайдеру "Дом.ru".

В компании о возможных компенсациях пока молчат. "Никаких обещаний они не давали, ночью написали о том, что проведут расследование и свяжутся. Пока тишина. Если загладят вину в полном объеме, не вижу смысла идти по инстанциям - они свой урок выучат сполна. Если спустят на тормозах - пойду войной", - сообщила пострадавшая "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что в ноябре 2016 года квадрокоптер едва не оставил без света 150 000 екатеринбуржцев. После неудачного запуска дрон повис на проводах ЛЭП. Чтобы достать его, энергетикам пришлось развернуть целую спецоперацию.

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