Екатеринбурженка едва не лишилась пальца на премьере БондарчукаСегодня в 14:05
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На нее упал квадрокоптер.
Екатеринбурженка чуть не осталась без пальца из-за квадрокоптера, который запустили в кинотеатре "Титаник синема", расположенном в ТРЦ "Гринвич".
Травму она получила вечером 25 января 2017 года на мероприятии в рамках премьеры фильма Федора Бондарчука "Притяжение". Организаторы проводили конкурсы, а призы гостям доставляли с помощью четырехлопастного дрона. В какой-то момент квадрокоптер начал падать, женщина отмахнулась от него рукой.
"Рука правая. Теперь я не могу ухаживать за годовалой дочерью, заниматься хозяйством, водить машину. И придется учиться держать микрофон на работе (пострадавшая – певица, прим.ред.) левой рукой, потому что на этой останутся шрамы", - написала екатеринбурженка в жалобе организатору мероприятия - провайдеру "Дом.ru".
В компании о возможных компенсациях пока молчат. "Никаких обещаний они не давали, ночью написали о том, что проведут расследование и свяжутся. Пока тишина. Если загладят вину в полном объеме, не вижу смысла идти по инстанциям - они свой урок выучат сполна. Если спустят на тормозах - пойду войной", - сообщила пострадавшая "Уралинформбюро".
Стоит напомнить, что в ноябре 2016 года квадрокоптер едва не оставил без света 150 000 екатеринбуржцев. После неудачного запуска дрон повис на проводах ЛЭП. Чтобы достать его, энергетикам пришлось развернуть целую спецоперацию.
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