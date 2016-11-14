На Южном Урале полуторагодовалая девочка обварилась кипятком31 января в 13:05
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У ребенка ожоги 2 степени.
В больницу Коркино госпитализирована полуторагодовалая девочка с сильными ожогами. Инцидент произошел 30 января 2017 года, уточнили "Уралинформбюро" в районном управлении гражданской защиты.
Ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком. У девочки ожоги второй степени 2% тела.
Стоит отметить, что в начале января в Коркино в бане частного дома ожоги получила 5-летняя девочка.
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