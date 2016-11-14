У ребенка ожоги 2 степени.

В больницу Коркино госпитализирована полуторагодовалая девочка с сильными ожогами. Инцидент произошел 30 января 2017 года, уточнили "Уралинформбюро" в районном управлении гражданской защиты.

Ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком. У девочки ожоги второй степени 2% тела.

Стоит отметить, что в начале января в Коркино в бане частного дома ожоги получила 5-летняя девочка.

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