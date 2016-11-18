Екатеринбургский ТЦ "Глобус" эвакуировали из-за снаряда31 января в 15:17
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Под водой.
Торговый центр "Глобус" в Екатеринбурге эвакуировали из-за найденного под пешеходным мостом снаряда. "Саперы, которые стоят на мосту по пути от улицы Просторной до "Глобуса", сказали, что снаряд лежит под водой", - сообщили "Уралинформбюро" очевидцы.
Ранее в соцсетях екатеринбуржцы писали о том, что оцеплен мост через реку, а саперы ждут водолазов. Официальных комментариев полиции по факту инцидента пока нет - проверка не закончена.
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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Глобус"
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