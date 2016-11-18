×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбургский ТЦ "Глобус" эвакуировали из-за снаряда31 января в 15:17

  • Текст

Под водой.

Торговый центр "Глобус" в Екатеринбурге эвакуировали из-за найденного под пешеходным мостом снаряда. "Саперы, которые стоят на мосту по пути от улицы Просторной до "Глобуса", сказали, что снаряд лежит под водой", - сообщили "Уралинформбюро" очевидцы.

Ранее в соцсетях екатеринбуржцы писали о том, что оцеплен мост через реку, а саперы ждут водолазов. Официальных комментариев полиции по факту инцидента пока нет - проверка не закончена.

Новости по теме:
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ "Глобус"

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Клоунада или бред: шансонье Новиков провел пресс-конференцию

Закрытую для неудобных вопросов.

Маршрутный пожар

Маршрутный пожар

Разгорелся с новой силой.

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Свердловская медицина: быстрее, доступнее, сильнее?

Куда ведут здравоохранение чиновники.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus