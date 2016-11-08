Решить дело миром не удалось.

Екатеринбурженка Наталия Тапиша, которая едва не лишилась пальца на премьере фильма "Притяжение" в "Титаник синема", обратилась с заявлением в полицию. Как рассказала пострадавшая "Уралинформбюро", организатор праздника, провайдер "Дом.ру", отказался выплачивать адекватную компенсацию.

"Озвученная сумма покрывает лишь половину медицинских расходов, о которых я уведомила компанию в ходе прошлой встречи. На сегодняшнюю взяла распечатку рекомендаций врача, расчет стоимости лечения и коррекции рубцов – но этот документ даже не посмотрели, ведь окончательную сумму они уже мне назвали", - сообщила она.

Наталия получила травму 25 января 2017 года на мероприятии в рамках премьеры фильма Федора Бондарчука "Притяжение" в ТРЦ "Гринвич". Организаторы проводили конкурсы, а призы доставляли победителям с помощью четырехлопастного дрона. В какой-то момент квадрокоптер начал падать, и Наталия отмахнулась от него рукой. Рана на правой руке оказалась достаточно глубокой. "Придется учиться держать микрофон на работе (пострадавшая – певица, прим.ред.) левой рукой, потому что на этой останутся шрамы", - сетует екатеринбурженка.

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