Состав шел в Екатеринбург.

Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту схода семи вагонов поезда, направлявшегося из Каменска-Уральского в Екатеринбург.

Инцидент с груженным углем составом произошел 2 февраля в 1.11 при заходе на станцию "Колюткино". Пострадавших нет. Повреждено 100 метров железнодорожного полотна, ведутся работы по его восстановлению, сообщили "Уралинформбюро" в управлении.

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