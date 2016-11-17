Следователи ищут виновников схода поезда на Урале02 февраля в 16:47
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Состав шел в Екатеринбург.
Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку по факту схода семи вагонов поезда, направлявшегося из Каменска-Уральского в Екатеринбург.
Инцидент с груженным углем составом произошел 2 февраля в 1.11 при заходе на станцию "Колюткино". Пострадавших нет. Повреждено 100 метров железнодорожного полотна, ведутся работы по его восстановлению, сообщили "Уралинформбюро" в управлении.
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