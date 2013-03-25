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После капремонта на 7-летнего екатеринбуржца обрушилась штукатуркаСегодня в 14:05

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Ребенка увезли в больницу.

В Екатеринбурге после капремонта в многоквартирнике на 7-летнего мальчика обрушился кусок штукатурки.

Инцидент произошел в доме №82 по улице Куйбышева, когда ребенок был в гостях у тети и играл за компьютером. Его увезли в ДГКБ №9. Врачи диагностировали сотрясение головного мозга. Первоклассника отпустили домой на амбулаторное лечение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по данному факту проводится проверка.

Стоит добавить, что капремонт в жилых домах уральской столицы нередко выходит боком горожанам. Так, этой зимой многие едва не остались без отопления. Строители срезали трубы и не поторопились поставить новые. Основные претензии были к компаниям "Линкор", "СеверГазСтрой" и "Ресурс". Позже в доме №11 в переулке Университетском, отремонтированном компанией "Линкор", полопались батареи. Три квартиры залило кипятком.

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