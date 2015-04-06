Девочку вытащили прохожие.

В Чусовом 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец. ЧП произошло у дома №13 на улице 50 лет ВЛКСМ. К гулявшей во дворе школьнице подбежала бездомная собака. Девочка отпрыгнула в сторону и упала в люк, пишут местные СМИ.

Самостоятельно выбраться она не смогла. Ее крики услышали прохожие только через 15 минут. Мужчины вытащили ребенка и отвели домой. Школьница не пострадала, но долгое время была в шоковом состоянии.

В управляющей компании "Эко-ДОМ" информацию об инциденте подтвердили, но отметили, что колодец находится не в их ведении. "Он принадлежит "Горводоканалу". Сам люк расположен во дворе, на газоне. Там мы снег не убираем - расчищаем только дороги. Может, кто из жильцов чистил место для машины и задел крышку люка", - рассказал собеседник "Уралинформбюро".

Между тем, как пояснили корреспонденту агентства в "Горводоканале", согласно постановлению гордумы, обязанность очищать люки канализационных колодцев лежит именно на управляющих компаниях. Когда специалисты МУПа приехали на вызов, плита люка была сдвинута, а сама крышка оказалась внутри колодца. Сделать такое под силу только снегоуборочной технике. Рядом с колодцем была свалена гора снега. "Погрузчик, видимо, задел плиту люка, но не стал возвращать ее на место, а просто замаскировал снегом", - отметил Виктор Кочуров​​​​​, замдиректора "Горводоканала" по технологиям.

Стоит напомнить, что аналогичное происшествие случилось в конце января в Екатеринбурге: школьница провалилась в люк, убегая от стаи собак. Бездомные животные терроризируют и другие города. По мнению специалистов, муниципалитеты финансируют деятельность по отлову бродяжек в недостаточном объеме. Также сложно проконтролировать деятельность компаний, этим занимающихся.

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