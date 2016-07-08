В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на детей14 февраля в 19:53
- Текст
В районе улицы Карла Либкнехта.
В Нижнем Тагиле в районе улицы Карла Либкнехта было зафиксировано два случая нападения бродячих собак на людей.
В первый раз животные набросились на женщину с маленьким ребенком. Псы схватили мальчика за куртку и сильно напугали его. За несовершеннолетнего вступилась мать. Во второй раз собаки накинулись на пятиклассницу, которая возвращалась из школы домой.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР по данным фактам проводится проверка. Следователи выясняют, кто именно отвечает за отлов и усыпление безнадзорных животных и как эффективно он выполняет свои обязанности.
Стоит добавить, что проблема бродячих собак в свердловских муниципалитетах стоит крайне остро. Мы разбирались в ней в материале "Бездомный собачий полк". В Нижнем Тагиле отловом занимается организация "Универсалремонт". Зоозащитники не раз жаловались, что фактически сотрудники данной фирмы не делают свою работу.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
14 февраля в 20:05
В Екатеринбурге водитель Volkswagen сбил на светофоре школьника
Который переходил дорогу на зеленый.14 февраля в 19:53
В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на детей
В районе улицы Карла Либкнехта.14 февраля в 19:29
В Троицке во время операции умерла женщина
Родственники обратились к следователям.14 февраля в 19:21
Екатеринбуржец едва не вывез из России 7 тонн компонентов для оружия
Массового поражения.14 февраля в 19:05
Родителей свердловских школьников "прогнали" через ЕГЭ
Сложнее всего им далось сочинение.14 февраля в 18:40
Уральцы урезали траты в магазинах почти на 10%
После Нового года.14 февраля в 18:37
Свердловский бюджет потеряет 1,8 миллиарда из-за льгот для "РЖД"
По налогам.14 февраля в 18:31
Решетников реанимировал министерство информразвития Прикамья
Упраздненное Басаргиным.14 февраля в 18:23
За год в России ликвидируют более 3 600 школ и детсадов
В селах и деревнях.14 февраля в 18:21
Свердловчанка с детьми едва не осталась на улице
Из-за чиновников.14 февраля в 18:21
Чиновникам светят штрафы за игнорирование журналистов
До 30 тысяч рублей.14 февраля в 18:17
Топ главных видео в День святого Валентина
По версии "Уралинформбюро".14 февраля в 18:16
Курс евро упал ниже 61 рубля
Впервые с лета 2015 года.14 февраля в 18:12
В Малайзии убит старший брат Ким Чен Ына
45-летнй Ким Чен Нам.14 февраля в 18:11
Пермский ТФОМС возглавила Татьяна Мельникова
Экс-замминистра здравоохранения региона.
-
24 января в 16:40
В Екатеринбурге ищут виновников падения школьницы в люк
Ведется доследственная проверка.08 июля 2016 в 15:39
Следователи заинтересовались отравлением уральских школяров
В поезде Анапа - Екатеринбург.27 мая 2016 в 09:32
Тюменцу грозит срок за накрывший детей батут
Возбуждено уголовное дело.11 марта 2013 в 12:47
В Башкирии детей погубили сугробы
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.14 февраля в 15:29
Газовики банкротят "Уралавтоприцеп"
Путин не помог.14 февраля в 14:48
На заводе "Уральские локомотивы" погиб рабочий
Под грузом конструкции.09 февраля в 11:03
Траты на бродячих собак в регионах разнятся в сотни раз
За расчеты возьмется Минприроды.08 февраля в 08:40
В Екатеринбурге нашли мертвым 20-летнего юношу
Следователи проводят проверку.07 февраля в 10:49
В Екатеринбурге нашли кладбище бродячих собак
Скорее всего, животных отравили.07 февраля в 09:37
На Среднем Урале суд отказался арестовывать владельцев собак-убийц
Которые растерзали ребенка.
Главные новости
- 14 февраля в 17:45Ройзман остался без решающего голоса
- 14 февраля в 17:19В жутком ДТП на свердловской трассе погибла девушка
- 14 февраля в 17:00Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
- 14 февраля в 16:17На Урале лекарства от ВИЧ закончатся через месяц
- 14 февраля в 14:54Пайщиков екатеринбургского ЖК "Западный" обманули на 40 миллионов
Аналитика
Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"
Для силовиков и журналистов.
Удручальные кольца
С амуром.
Ученье – свет, нервы и деньги
Когда закончатся очереди в школы?