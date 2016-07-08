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В Нижнем Тагиле бродячие собаки напали на детей14 февраля в 19:53

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В районе улицы Карла Либкнехта.

В Нижнем Тагиле в районе улицы Карла Либкнехта было зафиксировано два случая нападения бродячих собак на людей.

В первый раз животные набросились на женщину с маленьким ребенком. Псы схватили мальчика за куртку и сильно напугали его. За несовершеннолетнего вступилась мать. Во второй раз собаки накинулись на пятиклассницу, которая возвращалась из школы домой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР по данным фактам проводится проверка. Следователи выясняют, кто именно отвечает за отлов и усыпление безнадзорных животных и как эффективно он выполняет свои обязанности.

Стоит добавить, что проблема бродячих собак в свердловских муниципалитетах стоит крайне остро. Мы разбирались в ней в материале "Бездомный собачий полк". В Нижнем Тагиле отловом занимается организация "Универсалремонт". Зоозащитники не раз жаловались, что фактически сотрудники данной фирмы не делают свою работу.

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