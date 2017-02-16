Следователи завалены работой.

За 8 месяцев 2016 года в Свердловской области около 9 тысяч человек пострадали от укусов бродячих и домашних собак.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, по наиболее серьезным случаям заведены уголовные дела - по статьям причинение тяжкого вреда здоровью (умышленное либо по неосторожности), халатность.

Трагедией обернулось нападение собак на ребенка в начале феврале в деревне Пальмино (Таборинский район). 7-летнюю девочку насмерть загрызли соседские псы. Их владельцам грозит до 2 лет лишения свободы по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Бардак с отловом бродячих собак творится во всех уральских городах. "Уралинформбюро" разобрало причины проблемы по косточкам в материале "Бездомный собачий полк".