×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


7-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центреСегодня в 13:42

  • Текст

Полиция проводит проверку.

В Тюмени 7-летняя девочка сломала позвоночник в батутном центре в ТРЦ "Фаворит".

Инцидент произошел 12 февраля 2017 года. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения "Уралинформбюро" отказались комментировать случившееся. Там пояснили, что родители ребенка против разглашения подробностей происшествия.

По факту случившегося проверку проводят полицейские.

Стоит добавить, что ранее в Перми в одном из батутных центров 14-летний мальчик также сломал позвоночник. После экстренной операции школьник почти месяц пролежал в отделении нейрохирургии детской краевой больницы.

Ранее по теме:
В Перми подросток покалечился в батут-центре

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Удручальные кольца

Удручальные кольца

С амуром.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×