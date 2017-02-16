Полиция проводит проверку.

В Тюмени 7-летняя девочка сломала позвоночник в батутном центре в ТРЦ "Фаворит".

Инцидент произошел 12 февраля 2017 года. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения "Уралинформбюро" отказались комментировать случившееся. Там пояснили, что родители ребенка против разглашения подробностей происшествия.

По факту случившегося проверку проводят полицейские.

Стоит добавить, что ранее в Перми в одном из батутных центров 14-летний мальчик также сломал позвоночник. После экстренной операции школьник почти месяц пролежал в отделении нейрохирургии детской краевой больницы.

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