7-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центреСегодня в 13:42
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Полиция проводит проверку.
В Тюмени 7-летняя девочка сломала позвоночник в батутном центре в ТРЦ "Фаворит".
Инцидент произошел 12 февраля 2017 года. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения "Уралинформбюро" отказались комментировать случившееся. Там пояснили, что родители ребенка против разглашения подробностей происшествия.
По факту случившегося проверку проводят полицейские.
Стоит добавить, что ранее в Перми в одном из батутных центров 14-летний мальчик также сломал позвоночник. После экстренной операции школьник почти месяц пролежал в отделении нейрохирургии детской краевой больницы.
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