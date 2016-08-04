Движение затруднено.

В Екатеринбурге из-за коммунального потопа столкнулись 4 автобуса, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА".

ДТП произошло возле остановки на перекрестке Ленина - Гагарина. О пострадавших не сообщается.

Днем 20 февраля 2017 года в районе пересечения Мира и Академической лопнула труба холодного водоснабжения. Под воду ушли три улицы - Академическая, Мира и Гагарина.

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