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В Пыть-Яхе девятиклассник покончил с собойСегодня в 09:28

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Он мог играть в опасную онлайн-игру.

21 февраля 2017 года в Пыть-Яхе в 3 микрорайоне ученик 9 класса СОШ №5 свел счеты с жизнью. Мальчика пытались спасти, но он скончался в больнице. У него нашли предсмертную записку.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе местной администрации, рассматриваются две версии случившегося - семейная ссора или участие в опасной онлайн-игре.

После происшествия в мэрии прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В ближайшие дни во всех школах пройдут родительские собрания, посвященные взаимоотношениям с детьми.

Ранее, 18 февраля в Нефтеюганском районе в поселке Пойковский покончил с собой 13-летний мальчик. Позже выяснилось, что он состоял в так называемых "группах смерти" в соцсетях.

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