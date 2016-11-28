Он мог играть в опасную онлайн-игру.

21 февраля 2017 года в Пыть-Яхе в 3 микрорайоне ученик 9 класса СОШ №5 свел счеты с жизнью. Мальчика пытались спасти, но он скончался в больнице. У него нашли предсмертную записку.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе местной администрации, рассматриваются две версии случившегося - семейная ссора или участие в опасной онлайн-игре.

После происшествия в мэрии прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В ближайшие дни во всех школах пройдут родительские собрания, посвященные взаимоотношениям с детьми.

Ранее, 18 февраля в Нефтеюганском районе в поселке Пойковский покончил с собой 13-летний мальчик. Позже выяснилось, что он состоял в так называемых "группах смерти" в соцсетях.

Ранее по теме:

Югорского подростка довели до самоубийства