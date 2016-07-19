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В Тюмени в батутном парке покалечились два школьника28 февраля в 14:52

  • Текст

Ведется проверка.

В Тюмени в батутном парке в торговом центре "Фаворит" травмировались два подростка. Один из школьников повредил спину, другой – грудную клетку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, инцидент произошел 23 февраля 2017 года. В полицию поступило заявление от родителей одного из пострадавших. "В настоящее время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка. Вероятнее всего, материалы будут переданы в следственный комитет", - добавили там.

Стоит отметить, что в начале февраля в том же батутном парке 7-летняя девочка сломала позвоночник.

Ранее по теме:
7-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центре

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