Ведется проверка.

В Тюмени в батутном парке в торговом центре "Фаворит" травмировались два подростка. Один из школьников повредил спину, другой – грудную клетку.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Тюменской области, инцидент произошел 23 февраля 2017 года. В полицию поступило заявление от родителей одного из пострадавших. "В настоящее время сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводится проверка. Вероятнее всего, материалы будут переданы в следственный комитет", - добавили там.

Стоит отметить, что в начале февраля в том же батутном парке 7-летняя девочка сломала позвоночник.

Ранее по теме:

7-летняя тюменка сломала позвоночник в батутном центре