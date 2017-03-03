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В Перми пропала 9-летняя ученица бизнес-школыСегодня в 09:14

  • Текст

Ее ищут второй день.

2 марта 2017 года в Перми пропала 9-летняя девочка. Она вышла из школы бизнеса и предпринимательства №105 на Инженерной, 5 и направилась домой на улицу Чехова. Родители дочку так и не дождались. Мать написала заявление о ее исчезновении, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Рост школьницы - 144-146 сантиметров, у девочки темные длинные волосы. В день исчезновения была одета в серую вязаную шапку с помпоном, черную дубленку с серым воротником, розовые колготы, на ногах черные ботинки. При себе у нее был сине-розовый рюкзак.

По факту пропажи ребенка проводится доследственная проверка. Привлечены следственно-оперативная группа, криминалисты и сотрудники полиции.

Информацию о пропавшей девочке просят сообщать по телефонам: (342) 249-54-55, 271-85-85 и 02.

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