Сенсация катастрофы Ту-154: самолет не падал, а садился на море14 марта в 09:43
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По решению экипажа.
Самолет Минобороны России Ту-154, разбившийся в конце прошлого года вблизи Сочи, находился в режиме контролируемого полета вплоть до столкновения с водой. Такие выводы сделаны исходя анализа данных голосового и параметрического самописцев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Выяснилось, что через минуту после взлета из Адлера, где происходила дозаправка, судно набрало высоту 250 метров и скорость 360-370 километров в час. Однако вместо дальнейшего набора высоты командир экипажа Роман Волков фактически перевел машину в режим посадки. В течение десяти секунд до самого столкновения с водой самолет снижался под управлением летчика.
По мнению экспертов, возможной причиной стала дезориентация самолета в пространстве, передает "Уралинформбюро". Командир судна должен был довериться приборам, но, видимо, проигнорировал показания и положился на свой опыт и ощущения. Не исключено, что повлияло долгое ожидание вылета из Москвы, а также смена аэропорта прилета (где планировалась дозаправка) с Моздока на Адлер. В итоге рейс из дневного фактически стал ночным.
Трагедия произошла в декабре 2016 года. На борту летевшего из Москвы в Сирию лайнера находились 92 человека. В их числе были участники ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка и глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков. Все они погибли.
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