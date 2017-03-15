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Родились в рубашке: на екатеринбурженок упало полтонны штукатуркиСегодня в 13:30

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Со здания Театра музкомедии.

Фрагмент карниза, обрушившийся на двух екатеринбурженок со здания Театра музыкальной комедии, весил 500 килограммов. В длину он достигал 6 метров, в толщину - 6 сантиметров. Такие цифры "Уралинформбюро озвучил главный инженер театра Олег Россохин.

"Девочки родились в рубашке", - отметил он.

Причина обрушения будет установлена в ходе экспертизы, которую проведут сотрудники научно-исследовательского института. Скорее всего, это произошло из-за нарушения подрядчиком технологии во время ремонта здания. Если так, то компании будет выставлена претензия.

По словам Россохина, состояние здания оставляет желать лучшего. В последний раз оно реконструировалось в начале 1960-х годов. Фасад ремонтировался около 9 лет назад.

Штукатурка с карнизов начала отслаиваться 2 года назад. После этого привлекли альпинистов, чтобы "простукивать" участки и отбивать опасные.

В прошлом году сотрудники театра получили разрешение на ремонт памятника архитектуры. Музкомедия объявила конкурс на разработку проекта для обновления фасада. "У нас как раз вчера заявилась первая проектная организация. И вечером я узнаю, что обвалилась штукатурка", - рассказал Россохин.

По словам главного инженера, в течение недели по ночам альпинисты будут обследовать все карнизы. Если какие-то участки признают опасными, то штукатурку немедленно удалят.

С пострадавшими екатеринбурженками руководство театра уже связалось. Будут ли им выплачены какие-либо компенсации, пока неизвестно. Травмы у девушек несерьезные. У одной из них - ушиб головы, у другой - ушиб ноги.

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