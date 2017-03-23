По дороге на работу.

Центр Екатеринбурга превратился в минное поле: здания рассыпаются одно за другим - обломки валятся на головы прохожим. Об обрушении части стены на Ленина, 41 (где размещается холдинг "Радио СИ") рассказал горожанин.

"Вы себе даже не представляете, с какими сложностями приходится сталкиваться по пути на работу. Буквально несколько минут назад меня чуть не убрал каменный дождь с крыши", - написал мужчина в соцсетях утром 23 марта.

Судя по всему, откололся кусок стены над козырьком при входе в здание.

На сайте "Единой дежурно-диспетчерской службы города" значится, что обслуживанием строения занимается УК "Прогресс-Урал". Там "Уралинформбюро" пояснили, что здание не имеет к ним отношения.

Стоит добавить, что 14 марта с крыши соседней Музкомедии на двух девушек рухнул 500-килограммовый обломок карниза. Чудом обошлось без серьезных травм.

Ранее по теме:

Родились в рубашке: на екатеринбурженок упало полтонны штукатурки