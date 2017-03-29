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В Лондоне бультерьер загрыз хозяина во время телеинтервьюСегодня в 11:22

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Испуганные журналисты не смогли помочь.

В Великобритании пес загрыз хозяина, когда тот давал интервью журналистам ВВС для документального фильма.

Как сообщает Daily Mail, ЧП произошло в северном пригороде Лондона. Стаффордширский бультерьер терзал 41-летнего мужчину на глазах у испуганных репортеров. Его увезли в больницу, где спустя два часа пострадавший скончался.

Пса поместили в специальный приют, где решат, усыпить ее или нет.

Стоит отметить, что в Великобритании существует "Акт об опасных собаках". В нем перечислен список пород, содержать которые можно только с разрешения суда. Стаффордширский бультерьер туда не входит. В России законопроект с подобным списком сейчас находится на рассмотрении в Госдуме, передает "Уралинформбюро".

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