И поводка.

Депутаты Госдумы планируют ввести понятие "опасные породы собак". Выгуливать таких животных можно будет только на поводке и в наморднике, сообщает Russia Today.

Эти требования предусмотрены в новом законопроекте "Об ответственном отношении к животным". В нем будет четко определено понятие "жестокое отношение" и наказание за него.

Закон прошел первое чтение еще в 2010 году, но до сих пор не был принят. После нескольких случаев особо жестокого обращения с животными в прошлом году Владимир Путин призвал депутатов поторопиться. Второе слушание назначено на апрель.

На Среднем Урале проблема безнадзорных собак уже обернулась трагедией. В деревне Пальмино два пса загрызли насмерть 7-летнюю девочку, передает "Уралинформбюро".

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