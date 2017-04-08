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В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва оцепили ЦПКиО07 апреля в 15:00

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Посетителей не пускали три часа.

7 апреля 2017 года в Екатеринбурге силовики оцепили ЦПКиО имени Маяковского из-за угрозы взрыва.

"В 9.23 поступило сообщение о подозрительном предмете на территории парка. Посетителей эвакуировали, а парк закрыли. В ходе проверки выяснилось, что это была пустая коробка. В 12.30 операции был дан отбой", - рассказала "Уралинформбюро" заместитель начальника пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Нина Пелевина.

Следует отметить, что после теракта в подземке Санкт-Петербурга по всей России усилены меры безопасности. Накануне из-за пустой коробки была оцеплена станция "Екатеринбург - Сортировочный", а Новомосковский рынок эвакуировали из-за бесхозного авто.

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