Он прятался у родителей.

В Сургуте нашли одного из подростков, сбежавших из спецшколы №2. Второго до сих пор разыскивают.

"Подростка нашли вчера в квартире родителей. Его уже вернули в спецшколу. Второй беглец, вероятнее всего, находится в Нижневартовске", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Двое воспитанников спецшколы улизнули 8 апреля во время соревнований по греко-римской борьбе. Они улучили момент, когда на ковер вышел тренер, и его поздравляли с победой.

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