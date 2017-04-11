Во время соревнований.

Из сургутской спецшколы №2 сбежали два воспитанника. Подростки сумели улизнуть во время соревнований по греко-римской борьбе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД. В турнире участвовали семеро подростков из спецучреждения. На ковер вышел и тренер – когда его поздравляли с победой, подросткам удалось незаметно выйти из спортивного центра.

Ориентировки на сбежавших получил весь личный состав УМВД. 15-летний Юрий Петлин был одет в белую олимпийку с надписью "Сургут" на спине. Рост – 185 сантиметров. На 14-летнем Кирилле Мировском была черная олимпийка с вставками красного цвета. Рост – 152 сантиметра.

Стоит отметить, что сургутская школа неоднократно попадала в центр внимания СМИ. Последний раз в январе 2017 года стало известно о пытках и насилии в стенах учебного заведения. По этим фактам заведено несколько уголовных дел.

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