Мужчину опрашивают.

Полиция задержала 39-летнего екатеринбуржца, который избил 4-летнего сына на глазах у прохожих. В настоящее время мужчину опрашивают, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Инцидент произошел вечером 18 апреля 2017 года на проспекте Космонавтов. Отец причинил ребенку черепно-мозговую травму. Разъяренного мужчину скрутили прохожие, которым пришлось применить силу. Очевидцы остановили проезжавшую мимо скорую, которая забрала отца с ребенком.

Полиция, организовавшая проверку по сообщениям в СМИ, опросила очевидцев. Более подробную информацию в УМВД обещали предоставить позднее.

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