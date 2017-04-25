В утренний час пик.

Утром 25 апреля около 8.35 в метро Екатеринбурга объявили о закрытии по техническим причинам станции "Уральская". Поезда следовали мимо нее без остановки, передают очевидцы.

Как сообщил "Уралинформбюро" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в данный момент на станции ведется проверка, официальный комментарий поступит позже.

Ранее, по данным Life, екатеринбургская подземка провалила тест ФСБ на антитеррористическую защищенность, проводившийся в марте в преддверии мундиаля-2018. Сотрудники спецслужб с муляжами взрывных устройств беспрепятственно проникли на станции. Результаты проверки лягут на стол зампреду правительства РФ Игорю Шувалову.

Стоит добавить, что спецслужбы усилили внимание к транспортным объектам после трагедии 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга, где смертник погубил 15 человек, десятки были ранены.

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