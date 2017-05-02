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В Сирии погиб солдат из Екатеринбурга. Об этом рассказал главный научный сотрудник института философии и права УрО РАН Сергей Мошкин.

"Только узнал: парень из Екб погиб в Сирии. Вот так просто, пух, и нет человека. Страна готовится к дню Победы, а человек погиб. Погиб в Сирии... Силы родным!" - написал Мошкин на своей странице в социальной сети.

Доктор политических наук отказался пояснить "Уралинформбюро" источник информации и подробности произошедшего в Сирии. Официального сообщения о смерти военнослужащего пока не последовало.

Это не первый уроженец Екатеринбурга, который погиб в Сирии в 2017 году. 16 февраля во время спецоперации под пулеметный огонь попал 31-летний начальник разведки Вадим Магамуров.