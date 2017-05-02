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На Монетный надвигается лесной пожарСегодня в 16:50

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Пламя отвели от склада боеприпасов.

2 мая 2017 года в Березовском городском округе вблизи поселка Кедровка вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь охватил 5 гектаров, на месте работают спасатели, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По словам местных жителей, пламя удалось отвести от лесопилки и склада боеприпасов. В данный момент оно надвигается на поселок Монетный.

В пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны "Уралинформбюро" пояснили, что возгорание произошло на территории военных. В пресс-службе ЦВО добавили, что в тушении пожара принимают участие 100 военнослужащих, задействовано 10 единиц техники.

Стоит добавить, что 1 мая в Монетном огонь уничтожил 15 сараев и 9 гаражей. Спасатели боролись со стихией 4 часа.

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