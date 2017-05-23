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Концерт в Манчестере завершился взрывом - 19 погибшихСегодня в 07:29

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От теракта.

Поздно вечером 21 мая (22.35) на стадионе "Манчестер Арена" прогремел мощный взрыв. Как сообщают СМИ, это случилось сразу по завершению концерта американской певицы Арианы Гранде.

Сама артистка не пострадала, но в эпицентре, который предположительно находился в фойе, погибли 19 человек и более 50 были ранены осколками, сообщает "Уралинформбюро". Всего же, по оценке организаторов, на концерте было свыше 20 тысяч зрителей, в том числе много подростков.

Британская полиция, согласно ее заявлению в Twitter, считает произошедшее терактом. Доказательств обратного, по крайней мере пока, не получено.

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