Мужчина упал под ноги влюбленным.

Падение горящего человека из окна офисника в Екатеринбурге попало на камеры видеонаблюдения. Запись в Интернет выложил паблик Mash.

На кадрах видно, как во дворе молодая пара пьет шампанское. В этот момент рядом с ними на землю падает мужчина, у которого горит голова. Девушка в панике бросилась за подмогой, молодой человек, собрав вещи, бежит за ней.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", инцидент произошел вечером 25 мая 2017 года возле отеля Tenet (Хохрякова, 1а). На голове погибшего был пакет. В следственном комитете произошедшее не комментируют.

Видео: Vidos by Mash | vk.com

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