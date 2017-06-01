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В Екатеринбурге и Пышме нашли более 100 дыр в теплосетяхСегодня в 12:04

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Во время опрессовок.

Опрессовки в Екатеринбурге и Верхней Пышме выявили более 100 повреждений на теплосетях. Коммуникации прохудились на Мамина-Сибиряка - Азина, Кунарской, Шевченко, Сулимова, Попова, Краснофлотцев, Бакинских комиссаров, Советской, Данилы Зверева, Гурзуфской. Также трубы лопнули на Репина, Мичурина, Волгоградской - Белореченской. На Громова вода вышла на поверхность, залив проезжую часть.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Екатеринбургской теплосетевой компании", 22 порыва зафиксировано на магистральных сетях, 90 - на распределительных. Сейчас специалисты занимаются устранением повреждений.

Первый этап опрессовок проводился с 29 мая до 1 июня. Второй запланирован на середину июля (с 23.00 10 числа до 07.00 11 числа, а также 12 и 13 числа с 0.00 до 6.00).

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