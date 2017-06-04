В Нижнем Тагиле во время урагана погиб екатеринбуржец03 июня в 21:52
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На него рухнуло дерево.
Вечером 3 июня 2017 года в Нижнем Тагиле во время урагана погиб житель Екатеринбурга.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, мужчина приехал в соседний город в гости к родственникам. В момент разгула стихии он находился в районе коллективных садов в поселке Ольховка. Сильный порыв ветра обрушил на екатеринбуржца дерево - от полученных травм мужчина погиб на месте.
По факту происшествия сейчас проводится доследственная проверка.
Следует отметить, что от обещанного ранее синоптиками урагана пострадал не только Нижний Тагил. Штормовой ветер сегодня валил деревья и заборы также в Екатеринбурге и других муниципалитетах региона. Фотографиями разбушевавшейся стихии свердловчане делятся в соцсетях.
"Более точный ущерб от урагана будет известен ближе к утру. Полицейские сейчас анализируют информацию, поступающую со всех районов области", — пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
29 мая 2017 года сильнейший ураган обрушился на Москву и Подмосковье. Скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Погибли 15 человек, еще около 200 пострадали.
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