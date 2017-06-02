Учтя печальный опыт Москвы.

2 июня на Свердловскую область обрушатся ливни с грозами и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Учтя печальный опыт Москвы, среднеуральские спасатели встретят разгул стихии во всеоружии.

Возможно падение слабоукрепленных конструкций, деревьев, повреждение остекления зданий, обрыв ЛЭП, всплеск ДТП. Аварийно-восстановительные бригады готовы оперативно отреагировать на любое происшествие.

Предупреждение о непогоде направлено в муниципалитеты для принятия дополнительных мер во избежание аварийных ситуаций, сообщили "Уралинформбюро" в региональном ГУ МЧС. Центр управления в кризисных ситуациях главка круглосуточно отслеживает погодные условия, дорожную ситуацию и функционирование систем обеспечения жизнедеятельности населения.

Стоит напомнить, что 29 мая 2017 года на Москву и Подмосковье обрушился самый разрушительный за всю историю ураган. Скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Погибли 15 человек, еще около 200 пострадали.