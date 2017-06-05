Огонь перекинулся на соседние строения.

В Волчанске от удара молнии вспыхнула баня - там заживо сгорел мужчина.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, происшествие на улице Стахановской случилось в 21.14 3 июня. Огонь быстро перекинулся на соседние строения - на 450 квадратных метрах повреждены 2 частных дома, три гаража и еще одна баня. С пожаром удалось справиться к 22.30.

Как пишут в группе "ПроВолчанск" "ВКонтакте", погибший - 65-летний уроженец Кореи. В Волчанске он жил достаточно давно.

Стоит отметить, что в выходные в Нижнем Тагиле из-за урагана деревом убило екатеринбуржца, который приехал в гости к родственникам. От разгула стихии пострадали 8 свердловчан. В соседней Челябинской области женщине пробило голову упавшим металлическим ограждением.

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