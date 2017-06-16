О жизни в балках.

Прокуратура ХМАО-Югра организовала проверку после обращения жителей Нягани на "прямую линию" с президентом РФ Владимиром Путиным. Надзорное ведомство проверит исполнение жилищного законодательства при переселении людей из ветхих балков.

Ход проверки находится на личном контроле прокурора округа Евгения Ботвинкина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Следует напомнить, что в ходе сегодняшней "прямой линии" к Путину обратилась жительница Нягани, проживающая в непригодных условиях. Выслушав женщину, президент поручил югорским властям актуализировать данные о численности жителей балков. Глава государства допустил, что имеющиеся на сегодняшний день данные могут быть искусственно занижены.

Ранее по теме:

Путин велел Комаровой пересчитать балки