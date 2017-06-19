В Лондоне фургон врезался в толпу перед мечетьюСегодня в 10:22
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Водитель задержан.
Один человек погиб, еще восемь получили травмы при наезде грузовика на выходивших из мечети в Финсбери Парк в Лондоне. Происшествие на улице Севен Систерс случилось в ночь на 19 июня, когда прихожане шли домой с вечерней молитвы, передает "Уралинформбюро".
По словам очевидцев, белый фургон неожиданно свернул с проезжей части и врезался в толпу. Водитель автомобиля выскочил из кабины и бросился бежать, но прохожим удалось задержать его и передать полиции. Теперь 48-летнему мужчине предстоит пройти проверку у психиатра. Еще два его попутчика сумели затеряться в толпе, заверяют свидетели произошедшего.
Полиция рассматривает инцидент у лондонской мечети как потенциальный теракт, расследование передано отряду по борьбе с терроризмом.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена собрать утром чрезвычайное заседание. "Все мои мысли с жертвами, их семьями и экстренными службами на месте", - цитирует ее Reuters.
Глава Мусульманского совета Великобритании Харун Хан считает, что совершивший наезд на людей действовал преднамеренно, исходя из исламофобских настроений. Мусульманское сообщество ожидает повышения мер безопасности возле мечетей.
Стоит отметить, что похожий теракт произошел 3 июня на Лондонском мосту - после того, как автомобиль врезался в пешеходов, из него выскочили трое с ножами и начали нападать на людей. Погибли восемь человек, полицейским удалось уничтожить преступников.
Еще один теракт произошел в Британии 23 мая - сразу по завершению концерта американской певицы Арианы Гранде мощный взрыв прогремел в фойе стадиона "Манчестер Арена". Погибли 19 человек, еще 59 были ранены осколками.
До конца священного месяца Рамадан (25 июня) боевики запрещенной в России террористической организации "Исламскок государство" готовят ряд терактов в России, США, Европе, Австралии, Ираке, Иране, Сирии и на Филиппинах. К этому через Telegram призывает Аби аль-Хасан аль-Мухаджира, так называемый пресс-секретарь ИГ.
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