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Волонтеры "Легион-СПАСа" приостановили лесные поиски 10-летнего Вани Котова, пропавшего 14 июня в Каслях.

Как сообщила "Уралинформбюро" координатор организации Татьяна Гроза, работа по розыску ребенка продолжается в штабе: "Люди пахали в городе и области днем и ночью, многие уже начали буквально падать от усталости, и мы решили дать им немного отдохнуть. Кроме того, необходимо обработать имеющуюся информацию и скоординировать дальнейшие действия".

В поисках Вани задействовано порядка 400 человек. Когда волонтеры снова пойдут в лес на поиски, пока неизвестно. "Будем действовать по обстоятельствам", - уточнила Гроза.

В региональном СУ СКР отметили, что розыск ребенка силовыми органами продолжается. Кроме того, идет расследование уголовного дела, возбужденного 16 июня по статье "Убийство малолетнего".

10-летнего Ивана Котова последний раз видели в библиотеке школы №25, где мальчик получил книги. Домой он не вернулся, о чем в правоохранительные органы сообщила мать школьника.



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