×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Каслях Вани КотоваСегодня в 14:20

  • Текст

Временно.

Волонтеры "Легион-СПАСа" приостановили лесные поиски 10-летнего Вани Котова, пропавшего 14 июня в Каслях.

Как сообщила "Уралинформбюро" координатор организации Татьяна Гроза, работа по розыску ребенка продолжается в штабе: "Люди пахали в городе и области днем и ночью, многие уже начали буквально падать от усталости, и мы решили дать им немного отдохнуть. Кроме того, необходимо обработать имеющуюся информацию и скоординировать дальнейшие действия".

В поисках Вани задействовано порядка 400 человек. Когда волонтеры снова пойдут в лес на поиски, пока неизвестно. "Будем действовать по обстоятельствам", - уточнила Гроза.

В региональном СУ СКР отметили, что розыск ребенка силовыми органами продолжается. Кроме того, идет расследование уголовного дела, возбужденного 16 июня по статье "Убийство малолетнего".

10-летнего Ивана Котова последний раз видели в библиотеке школы №25, где мальчик получил книги. Домой он не вернулся, о чем в правоохранительные органы сообщила мать школьника.

Ранее по теме:
Пропажа каслинского школьника вылилась в уголовное дело

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Их разыскивают все»

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×