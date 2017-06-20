И снова вышли в лес.

Поисковый отряд "Легион-СПАС" возобновил поиски Вани Котова, пропавшего в Каслях 14 июня. Накануне волонтеры временно приостанавливали лесные поиски, чтобы проанализировать полученную информацию.

Как рассказала "Уралинформбюро" координатор отряда Татьяна Гроза, одна половина добровольцев занимается поисками в лесу, другая – в городе.

"Будем искать, пока не добьемся результата. Меня радует единодушие людей, их огромное желание найти ребенка. Многие предлагают финансовую помощь, но пока такой потребности нет", - сообщила Татьяна.

Координатор развеяла слухи, что Ваню нашли мертвым, и попросила не устраивать панику.

10-летнего Ивана Котова последний раз видели в библиотеке школы №25, где мальчик получил книги. Домой он не вернулся, о чем в правоохранительные органы сообщила мать школьника.



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