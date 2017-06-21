Она получила ожоги 95% тела.

Ялуторовский райсуд Тюмени вынес приговор по делу о гибели женщины при взрыве газа на улице Комсомольской. Начальник отдела строительства ООО НПЦ "Геоник" 48-летний Георгий Терентьев проведет 2 года в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Кроме того, он должен выплатить 12 миллионов рублей 8 собственникам поврежденных квартир, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ЧП произошло в октябре 2016 года. 41-летняя женщина решила проложить канализацию к своему дому и вызвала специалистов. Раскопки предстояло вести в охранной зоне газопровода, поэтому требовалось разрешение газовиков. Однако женщина попросила ускорить выполнение работ. Тогда Терентьев решил подключить котел на следующий день, а документы оформить позже задним числом.

При бурении рабочие повредили газопровод. Через пустоты в грунте газ попал через подвал в кухню дома и взорвался. Женщина в этот момент находилась дома вместе с 3-летним сыном. Она получила 95% ожогов тела и скончалась в больнице. Здоровью мальчика причинен тяжкий вред. Также пострадали супруг погибшей, находившийся на улице, и 61-летняя прохожая.

Ранее по теме:

В Ялуторовске дошло до суда дело о гибели женщины при взрыве газа