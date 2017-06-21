Что сделали чиновники?

Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением среднеуральского поселка Махнево из-за проливных дождей. Непогода привела к тому, что из берегов вышла река Тагил. Жители не смогли попасть в свои дома, а автомобилисты проехать по дороге - асфальт оказался размыт.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного надзорного ведомства, будет дана оценка полноте принимаемых мер со стороны чиновников. В том числе будет проверяться, насколько своевременно местные жители получают продукты.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС добавили, что уровень воды на подтопленных территориях области начал снижаться. На сегодняшний день в Махнево остается под водой одна придомовая территория на Комсомольской, а также низководный мост. Временно ограничено транспортное сообщение с 6 населенными пунктами, однако задействована лодочная переправа и организовано регулярное железнодорожное сообщение.

В затопленном Ивдельском городском округе, где было подтоплено 95 подворий, уровень воды снизился на 17 сантиметров. В настоящее время под водой остается 10 частных домов и 42 подворья.

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