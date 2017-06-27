Спустя сутки после ДТП.

Днем 26 июня 2017 года в больнице Нагабайского района скончался водитель скорой помощи, которую протаранил Mercedes.

"Мужчина получил тяжелые травмы. Он был госпитализирован в реанимацию и прооперирован челябинским хирургом, но, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Страшная авария произошла утром 25 июня на 155-м километре трассы Южноуральск - Магнитогорск. 47-летний водитель легкового Mercedes врезался в попутную карету скорой помощи. От удара обе машины вылетели в кювет, иномарка загорелась. Нарушитель, несмотря на сломанную голень, сбежал с места ДТП. Его разыскали спустя несколько часов. Водителя и фельдшера скорой помощи госпитализировали.

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