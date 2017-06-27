×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Каслях избили отца пропавшего Вани КотоваСегодня в 12:25

  • Текст

Подозревают волонтеров.

Над отцом пропавшего в Каслях Вани Котова устроили самосуд. Мужчину избили, а за его семьей организовали слежку.

В полицию заявление об избиении не поступало, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД. Между тем, среди пользователей соцсетей появилась информация, что устроить самосуд могли волонтеры, участвовавшие в поисках мальчика. Дескать, они подозревают родителей Вани в сокрытии информации.

Координатор добровольческого отряда "Легион-СПАС" Татьяна Гроза подтвердила, что инцидент с отцом был, но опровергла информацию о причастности к произошедшему волонтеров отряда. По ее словам, во время поисков стихийно образовалось несколько групп, и одна из них пакостила.

"Действовала определенная группа людей. Мы их знаем, и пытались объяснить, что не стоит так делать. Они слежку устраивали, номера машин записывали, начали родителей Вани прессинговать", - сказала Татьяна.

Координатор подчеркнула, что их главная цель – найти ребенка, а не заниматься поисками виновных.

10-летний Ваня Котов пропал в Каслях 14 июня. Ребенок уехал на велосипеде в школьную библиотеку, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 26 июня волонтеры "Спас-Легиона" прекратили поиски мальчика, однако при изменении обстановки готовы незамедлительно возобновить работу. Полиция и МЧС поиски школьника продолжают.

Ранее по теме:
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Каслях Вани Котова

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Ветхие пленники "Медной горы"

Ветхие пленники "Медной горы"

"Квартал ювелиров" может исчезнуть.

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента

И разделили 9 миллионов.

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Интересы Ротенбергов довели Бабушкину и Власова до полпреда

Асбест бурлит!

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×