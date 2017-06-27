Подозревают волонтеров.

Над отцом пропавшего в Каслях Вани Котова устроили самосуд. Мужчину избили, а за его семьей организовали слежку.

В полицию заявление об избиении не поступало, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД. Между тем, среди пользователей соцсетей появилась информация, что устроить самосуд могли волонтеры, участвовавшие в поисках мальчика. Дескать, они подозревают родителей Вани в сокрытии информации.

Координатор добровольческого отряда "Легион-СПАС" Татьяна Гроза подтвердила, что инцидент с отцом был, но опровергла информацию о причастности к произошедшему волонтеров отряда. По ее словам, во время поисков стихийно образовалось несколько групп, и одна из них пакостила.

"Действовала определенная группа людей. Мы их знаем, и пытались объяснить, что не стоит так делать. Они слежку устраивали, номера машин записывали, начали родителей Вани прессинговать", - сказала Татьяна.

Координатор подчеркнула, что их главная цель – найти ребенка, а не заниматься поисками виновных.

10-летний Ваня Котов пропал в Каслях 14 июня. Ребенок уехал на велосипеде в школьную библиотеку, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 26 июня волонтеры "Спас-Легиона" прекратили поиски мальчика, однако при изменении обстановки готовы незамедлительно возобновить работу. Полиция и МЧС поиски школьника продолжают.

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