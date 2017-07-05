Вторая получила перелом позвоночника.

С недостроенного ледового дворца в Сатке сорвалась не одна, а две школьницы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе минздрава Челябинской области.

11-летняя пострадавшая находится в Челябинской детской областной больнице с переломом позвоночника и ушибом легкого.

Ранее следователи сообщали, что с заброшенного здания сорвалась только 13-летняя школьница. Она погибла. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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