В магазине.

6 июля 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Фестивальной в продуктовом магазине агрессивная собака покусала пятерых человек.

Как рассказала "Уралинформбюро" местная жительница, пес сорвался с цепи в одном из частных домов и прибежал в магазин за хозяйкой, которую тут же покусал. Затем он набросился еще на четверых человек.

На место вызвали полицейских. По словам тагильчан, правоохранители не могли убить животное больше часа.

"Они три раза стреляли в нее, брызгали перцовым баллончиком, повредили кассу. Собака больше часа лежала под прилавком, прежде чем ее усыпили", - рассказали местные жители.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области рассказал другую версию происходящего. "По предварительной информации, собака сорвалась с цепи во дворе дома в Песчаном переулке и набросилась на молодого человека 1999 года рождения, причинив ему рваные раны обеих кистей. Хозяйка животного 1950 года рождения попыталась сдержать его, но тоже была искусана. Ей на помощь пришла другая женщина - очевидец, но и она подверглась нападению и укусам. Пострадавшим врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение", - прокомментировал Горелых.

Стоит отметить, что ситуация с бродячими псами в Свердловской области крайне неблагоприятная. В прошлом году на территории региона было отловлено более 15 тысяч дворняг, из которых усыпили свыше 12 тысяч.

Жуткая история произошла в феврале 2017 года в деревне Пальмино (Таборинский район). Там две собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается.

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