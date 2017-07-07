×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Нижнем Тагиле разъяренную собаку отстреливали больше часа06 июля в 19:06

  • Текст

В магазине.

6 июля 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Фестивальной в продуктовом магазине агрессивная собака покусала пятерых человек.

Как рассказала "Уралинформбюро" местная жительница, пес сорвался с цепи в одном из частных домов и прибежал в магазин за хозяйкой, которую тут же покусал. Затем он набросился еще на четверых человек.

На место вызвали полицейских. По словам тагильчан, правоохранители не могли убить животное больше часа.

"Они три раза стреляли в нее, брызгали перцовым баллончиком, повредили кассу. Собака больше часа лежала под прилавком, прежде чем ее усыпили", - рассказали местные жители.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области рассказал другую версию происходящего. "По предварительной информации, собака сорвалась с цепи во дворе дома в Песчаном переулке и набросилась на молодого человека 1999 года рождения, причинив ему рваные раны обеих кистей. Хозяйка животного 1950 года рождения попыталась сдержать его, но тоже была искусана. Ей на помощь пришла другая женщина - очевидец, но и она подверглась нападению и укусам. Пострадавшим врачи оказывают необходимую медицинскую помощь. По данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение", - прокомментировал Горелых.

Стоит отметить, что ситуация с бродячими псами в Свердловской области крайне неблагоприятная. В прошлом году на территории региона было отловлено более 15 тысяч дворняг, из которых усыпили свыше 12 тысяч.

Жуткая история произошла в феврале 2017 года в деревне Пальмино (Таборинский район). Там две собаки насмерть загрызли 7-летнюю девочку. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается.

Ранее по теме:
Свердловские ветеринары потеряли контроль за бездомными собаками

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

Куйвашев сказал: "Вкусно!"

И технологично.

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

Рост Екатеринбурга уперся в цену сетей

И "цепочку согласований".

Окутанные теплосетями

Окутанные теплосетями

Вырвутся ли из них к 2022 году?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×